Joker Out u Helsinkiju odsvirali dve neobjavljene pesme

Grupa Joker Out započela je veliku evropsku turneju „See You Soon“ s dva rasprodata koncerta u Helsinkiju. Finska publika, osim što ima čast da bude prva stanica nove turneje benda, dobila je i poseban poklon kom se publika nije nadala – premijerno izvođenje dve potpuno nove pesme koje su izazvale neviđeno oduševljenje među fanovima! Efekat je jači i zbog činjenice da su obe pesme na srpskom i većina publike nije razumjela nijednu reč. Publika Sea Star i EXIT festivala imaće priliku od 23. do 26. maja u umaškoj laguni Stella Maris, odnosno od 10. do 14. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, da premijerno uživo čuje bar tri nove pesme grupe Joker Out!

„U Helsinkiju smo premijerno odsvirali dve neobjavljene pjesme – ‘Šta bih ja’ i ‘Bluza’. Ne treba posebno naglašavati da Finci ne razumiju srpski jezik, ali reakcija je bila kao da sviramo naše apsolutno najpopularnije pesme. Samo smo se gledali i smejali jedan drugom. Kad smo se vratili u hotel videli smo da je reakcija na internetu ista kao ona koju smo doživeli na koncertu, čak se grupa naših fanova na JokerOut Subs aktivirala i uz video prevela obe pesme na engleski jezik. Fanovi na društvenim mrežama traže od nas da objavimo pesme, ali moraće još malo da pričekaju jer ćemo ih snimati posle turneje“ – oduševljeno je izjavio bend.

Joker Out – „Everybody’s Waiting“

Sredinom februara Joker Out predstavili su svoj novu pesmu „Everybody’s Waiting“, naslednicu odlične „Sunny Side Of London“. Ona će se, zajedno sa „Šta bih ja“ i „Bluza“ (koja zasad nosi taj radni naziv) naći na sledećem studijskom albumu benda.

Joker Out prodali su sve ulaznice u helsinškom House Of Culture, što znači da ih je slušalo više od 3000 fanova. Pred njima je dugačka turneja koja se večeras nastavlja u Talinu, a slede Riga, Vilnjus, Krakov, Berlin, Lajpcig, Malmo i mnogi drugi. Ova serija nastupa, nazvana „See You Soon“, obuhvatiće 13 zemalja, uključujući Francusku, Belgiju i Italiju po prvi put, sa 22 koncerta u nekim od legendarnih svetskih koncertnih hala, kao što je O2 Shepherd’s Bush Empire.

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 10. do 14. jula 2024 na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne ulaznice po promo ceni od 6.990 dinara i uz uštedu od 50% dostupne su ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

