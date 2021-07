Kako je Milena Dravić promenila život Bred Pitu (video)

Bred Pit već decenijama je jedan od najvećih holivudskih glumaca, ali malo ko zna da je davne 1988. godine igrao u filmu „Tamna strana Sunca“ zajedno sa našom filmskom divom, Milenom Dravić, koja je tumačila lik njegove nepokretne majke Emili.

Film je snimljen u režiji nedavno preminulog Bože Nikolića, a Bred Pit je za ulogu Rika, izabran u krugu od 400 kandidata u Americi.

U ovom ostvarenju Bred Pit igra mladića Rika Klejtona koji pati od retke bolesti kože, gde se uči važnim životnim lekcijama. Majku mu glumi Milena Dravić pored koje se od ostalih naših glumaca pojavljuju i Gorica Popović, Sonja Savić, kao i mnogi drugi.

Gorica Popović glumila je kućnu pomoćnicu Ninu, a prisetila se nedavno saradnje sa danas slavnim glumcem na početku njegove karijere: „Bio je mlad, mršav i kao neko pilence, ali i tada je bio veliki profesionalac. Odigrao je sjajno tu ulogu dečaka koji ne sme da se izlaže sunčevim zracima. Došao je da se leči kod nekog našeg travara, a tu je pronašao i ljubav“, izjavila je svojevremeno glumica.

Posle smrti Milene Dravić, reditelj Nikolić otkrio je kako je ona, kao tada najveća zvezda bivše Jugoslavije, prihvatila mladog američkog glumca.

„Žao mi je da to kažem, ali se neće više roditi takva glumica. To što je ona napravila je fenomenalno. Napravila je oko 100 uloga i u tim filmovima je igrala sve glavne uloge. Znate, imate ljude koji snime više uloga od Milene, ali nikada nisu prošle zapaženo. Velika je tragedija se desila za srpski film. Glumila je majku Bredu Pitu i divno su sarađivali. Odmah je videla da je on dobar glumac, izuzetno ga je cenila i poštovala. Ali i ona nju. Prognozirala je da će biti svetska zvezda. Cenio je to što je ona dobila nagradu na Kanskom festivalu“, rekao je Boža Nikolić prisećajući se ove saradnje.

Film je snimljen 1988. godine, ali je zbog izbijanja rata u bivšoj Jugoslaviji ostao nezavršen. Premijerno je prikazan tek 1997. godine.

