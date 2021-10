Kao dete je prodavala na pijaci, a sa 20 godina zaradila je 20 miliona (foto)

Proteklih dana jedna od glavnih zvezda Nedelje mode u Parizu bila je ruska manekenka Natalija Vodjanova.

Natalija je, iako u penziji, ponovo prošetala pistom na reviji brenda Balmain, Ipak, u Parizu je pretežno uživala u brojnim revijama iz publike, a posetila je i nekoliko luksuznih pariskih zabava. Tako se u subotu pojavila u luksuznom restoranu u društvu Naomi Kembel.

Životnu priču ove 39-godišnjakinje često nazivaju modernom bajkom, s obzirom na to da je odrastala u teškoj bedi i siromaštvu, okružena nedaćama i bolešću, da bi se u tinejdžerskim godinama njen život iz korena promenio.

“@WSJMag: The June 2013 cover of WSJ.Magazine on sale May 25. @NataSupernova in @TheRow pic.twitter.com/zQprHAn8pJ” I must say feeling proud! S)

— Natalia Vodianova (@NataSupernova) May 16, 2013