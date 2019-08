Kejt Midlton u kratkom šorcu pokazala fantanstične noge (foto)

Vojvoda i vojvotkinja od Kembridža otputovali su na ostrvo Vajt gde su ičestvovali u humanitarnoj regati. Na ovom događaju, kojem su prisustvovale brojne poznate ličnosti, prikupljena su novačana sredastva za različite humanitarne organizacije.

Kejt Midlton, jedna od učesnica, privukla je najvišepažnje zbog izbora odeće. Naime, vojvotkinja, koja se u regati takmičila protiv svog supruga, princa Vilijama, obukla je u skladu sa događajem sportske kratke pantalonice u kojima je istakla istrenirane i vitke noge.

Uz šorc, Kejt je nosila belu sportsku jaknu, vodootporni prsluk, plavi kačket i sive patike, a na lcu nije nosila šminku. Dašak glamura unela je tek srebrnim minđušama i dijamanatskim vereničkim prstenom.

Ovo je prvi put da se vojvotkinja od Kembridža u javnosti pojavila u šorcu otkako je postala članica kraljevske porodice. Na internetu postoje fotografije nastale dok je studirala na kojima je u kratkim pantalonicama zelene boje, a koisnici društvenih mreža hvalili su sjajno oblikovane noge Kejt Midlton i istkli činjenicu da, iako su mnogi verovali da je premršava i koščata, to nije slučaj.

Međutim, šou je tokom regate ukrala ćerka princa Vilijama i Kejt Midlton, 4-godišnja princeza Šarlot, koja je, tokom pozdravljanja predstavnika medija, na trenutak isplazila jezik pred njima.

She's back at it again! #PrincessCharlotte stuck her tongue out for the media after watching her parents compete in the King’s Cup Regatta today. 😜 pic.twitter.com/TJu825hPeN

— InStyle (@InStyle) August 8, 2019