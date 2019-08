Kim Kardašijan ne odustaje od ovih ružnih papuča (foto)

View this post on Instagram

august 21: kim in beverly hill . . . #kimkardashian #kkwbeauty #kourtneykardashian #kyliejenner #northwest #chicagowest #saintwest #stormiwebster #kanyewest #khloekardashian #kendalljenner #dreamkardashian #krisjenner#kylieskin#kyliecosmetics #scottdisick #masondisick #reigndisick #penelopedisick #truethompson #psalmwest