Kim Kardašijan pala na ispitu: San da postane advokat sve dalji (video)

San Kim Kardašijan da postane advokat za ljudska prava čini se sve dalji.

U kratkom klipu koji najavljuje novu epizodu njenog rijalitija U korak sa Kardašijanovima, 40-godišnja majka četvoro dece otkrila je sestrama da je pala na „malom pravosudnom ispitu“.

Kim je zatim objasnila publici da trenutno pohađa četvorogodišnji program pravnog fakulteta, umesto standardnog trogodišnjeg, i da se posle prve godine polaže „mali pravosudni ispit“.

„Čula sam da je ovaj mnogo teži od onog zvaničnog pravosudnog“, kaže Kardašijanka u klipu.

Zatim joj je Džesika Džekson, branilac ljudskih prava i suosnivač organizacije #cut50, u kojoj je Kim stažirala, objasnila da joj je za prolaz bilo potrebno 560 poena, a ona je dobila 474.

„To je odličan rezultat za test koji ljudi uopšte i ne polažu usred pandemije“, kaže joj Džekson.

Ipak Kim nije bila zadovoljna osvojenim bodovima.

„Ja sam gubitnica“, kaže starleta i objašnjava da je celih šest nedelja po 10 do 12 sati dnevno učila za tak ispit.

Kim Kardashian is being sued for violating California labor laws and failing the “baby bar.”🙃

I can’t remember EVER “studying” in a bikini while posing for pictures when I was in college. pic.twitter.com/wVNCBwyGBA

— Kayla B. Garcia (@kaaylabgarcia) May 26, 2021