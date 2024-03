Klanšček (RTS): Izbor pesme za Evroviziju koštao 300.000 evra

Izbor pesme kojom će Srbija učestvovati u takmičenju za „Pesmu Evrovizije“ je građane koštao 300.000 evra, ne računajući sekundarne troškove studije, zaposlene, vozni park, tehniku koji su po zvaničnom tarifniku RTS-a iznosili još dodatnih 173.000 evra – saopštio je danas predsednik Upravnog odbora RTS Branko Klanšček.

Time je, kako je naveo, planirani budžet od 249.000 evra prekoračen za 20 odsto.

„Da bi javnosti bilo jasnije koliko je alarmantno rasipanje sredstava, treba reći da je predviđeni budžet za prošlu 2023. godinu za to iznosio 140.000 evra i da je za ovu podignut na 249.000 evra. Ali ni to nije bilo dovoljno, jer su pored 900 zaposlenih u sektoru Produkcije RTS-a dovođeni ljudi sa strane koji su radili produkciju režije i produkciju video sadržaja“ – naveo je on.

Rekao je da su pored zaposlenih kostimografa i garderobera na RTS dovedeni neki sa strane, zatim su dovedeni plesači iz Slovenije kojima je plaćen put i hotelski smeštaj za nedelju dana, „jer ovi srpski valjda nemaju dovoljno talenta za igru“, naveo je Klanšček u saopštenju.

Dodao je da svi led-ekrani, tehnika, i rasveta koju poseduje RTS nisu bili dovoljni, pa se za nešto što se naziva „vizuelni identitet“ platilo 168.000 evra, iako RTS poseduje svoj kreativni tim.

„Ovo je tema koju predlažem za sledeće gostovanje urednici i supervizorki festivala Oliveri Kovačević“ – naveo je on.

„A glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa gospođa Sandra Perović bi morala javnosti da ponudi obrazloženje za razloge prekoračenja Finansijskog plana koji je doneo UO pre samo dva meseca kada su uveliko tekle pripreme za održavanje tog festivala“ – napisao je Klanšček u saopštenju koje je potpisao kao Predsednik UO RTS.

(Beta)

