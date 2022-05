Konstrakta održala prvu probu na Evroviziji, jedan detalj privukao mnogo pažnje

Ana Đurić Konstrakta, ovogodišnja predstavnica Srbije na Evroviziji, održala je u ponedeljak svoju prvu probu u Torinu, a fotografije su podeljene na zvaničnom nalogu uz posebnu pohvalu njenog upečatljivog scenskog nastupa.

As with previous performances from Serbia's Konstrakta, the staging involves some quality furniture, intense hand-washing, and some nice towel choreography from her five backing singers. 🇷🇸 #Eurovision

✍️ https://t.co/ppHOBRVao3 pic.twitter.com/VDYfL6oLG3

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 2, 2022