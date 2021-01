Kraj rijalitija o Kardašijanima (video)

Snimljena je poslednja epizoda rijalitija „Keeping Up with the Kardashians“. Kim Kardašijan objavila je snimke s poslednjeg snimanja na svom Instagram profilu i pokazala kako se oprostila od ekipe koja je radila na emisiji koja je proslavila njenu porodicu.

-Gotovo je. Ne sa suzama i pićem, doduše. Službeno jecam – napisala je Kim uz fotografije sa snimanja.

Početkom septembra porodica Kardašijan objavila je da će s 20. sezonom završiti njihov planetarno popularan šou.

