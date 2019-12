Lejdi Gaga priznanjem o ličnoj higijeni zgrozila obožavaoce (foto)

Lejdi Gaga šokira redovno svoje pratioce promenom izgleda, neobičnim odevnim kombinacijama i transformacijama koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Međutim, kada je u pitanju lična higijena, njene navike nisu nimalo za pohvalu. čak i ako je naporni rad razlog.

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Nov 12, 2019 at 9:00am PST

View this post on Instagram

Pevačica je rešila da što pre završi novi album i obraduje fanove sledeće godine. To je saopštila neobičnom objavom na njenom nalogu na Tviteru.

Oni koji je prate znaju da ona voli da se igra rečima, pa je tako bilo i ovog puta. Nije reč o tome da je ona digla ruke od lične higijene, već da toliko radi da ne stiže da se okupa.

#LG6

my assistant: when’s the last time you bathed

me: i don’t remember

— Lady Gaga (@ladygaga) December 19, 2019