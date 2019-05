Leonardo di Kaprio i Bred Pit zvezde crvenog tepiha u Kanu (foto, video)

Najnoviji film američkog režisera Kventina Tarantina „Bilo jednom u Holivudu“ (Once upon a time in Hollywood) premijerno je prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu, 25 godina posle premijere njegovih „Petparačkih priča“ (Pulp fiction).

Uoči današnje premijere filma „Bilo jednom u Holivudu“, čija se radnja odvija u Los Anđelesu 1969. godine, Tarantino je zamolio publiku na kanskom festivalu da ne kvari film budućim gledaocima tog ostvarenja.

Glavne zvezde Bred Pit i Leonardo di Kaprio pojavili su se na crvenom tepihu zajedno sa glumicom Margo Robi i brojnim poznatim ličnostima koje su prisustvovale premijeri.

Film je prikazan u okviru takmičarskog programa festivala, a u bioskopima će se naći u julu.

Tarantino je sa „Petparačkim pričama“ osvojio Zlatnu palmu u Kanu 1994. godine, a očekuje se da će „Bilo jednom u Holivudu“ izazvati najveće interesovanje na ovogodišnjem festivalu, pošto su u glumačkoj ekipi Leonardo Dikaprio, Bred Pit i Margo Robi.

