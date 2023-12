Ljudi su tek sad primetili zašto je zapravo Kevin ostao sam u kući (video)

Nijedne godine novogodišnji i božićni praznici ne mogu se zamisliti bez kultnih filmova iz serijala Sam u kući. Iako je desetine puta prikazan na televiziji, neki gledaoci su tek su sada primetili zašto je zapravo jadni mali Kevin Mekalister bio ostavljen u prvom filmu.

Mnogi su tek ove godine shvatili zašto je Kevin propustio porodični božićni odmor u Parizu. Za one (retke) koji nisu upućeni, kultni prvi film prati Kevina, koji je slučajno ostao sam kod kuće i bio je prisiljen da brani svoj dom od provalnika Marva i Harija.

Iako je to samo film, ljudi su se godinama pitali kako su Kevinovi roditelji uopšte mogli da zaborave svog 8-godipnjeg sina. Jedini odgovor je bio zato što je Kevin bio nevaljao noć pre njihovog leta u Francusku pa je za kaznu morao da spava sam u potkrovlju.

Zar ne bi imali kartu viška?

Zatim je usred noći zbog velike oluje nestalo struje u domu Mekalisterovih, što je resetovalo sve njihove budilnike. Kada su im ujutro stigli taksiji, porodica je kasnila i u žurbi uzela prtljagu, karte i putovnice, a Kevinova mama Kejt zamolila je svoju nećaku Heder da prebroji svu decu.

Njihov mali komšija Mič Marfi, dečak Kevinovih godina, tada dolazi da razgovara s decom pre nego što krenu na odmor. Videvši mu samo zadnji deo glave, Heder ga greškom broji umesto Kevina. Porodica zatim žuri na aerodrom i odlazi u Pariz.

Ali čekajte… Zar ne bi Mekalisterovi imali avionsku kartu viška kad su se čekirali na aerodromu? Nije li to trebalo da im dâ do znanja da Kevin nedostaje? Zaista ima puno pitanja, a malo odgovora. Ovde dolazimo do trenutka koji mnogi obožavaoci filma Sam u kući nikad nisu primetili.

Jedan detalj objašnjava sve

Zapravo, noć pre leta Kevin je upao u nevolju jer se potukao s bratom Bazom, koji je pojeo njegovu picu sa sirom. Svađa je rezultirala prolivanjem litra mleka po stolu, natopivši kutije za picu, članove porodice i, što je najvažnije, avionske karte.

Nakon što Kevinov tata Piter zgrabi nekoliko papirnatih ubrusa da očisti nered, slučajno baci jednu od avionskih karata u smeće – što objašnjava zašto Mekalisterovi nisu primetili da Kevin nije s njima sve dok nisu bili na pola puta do Pariza.

Dok je ove godine gledao klasik iz 90-ih, jedan je gledalac prvi put uočio taj detalj i nije mogao da veruje da ga nikad nije primetio. „Gledao sam Sam u kući 25 puta i tek sam sad shvatio da je tata bacio avionsku kartu kad je na početku čistio proliveno mleko“, napisao je.

