Loša imitacija: Dečko Kim Kardašijan kao Novak Đoković u popularnoj emisiji (video)

Proteklih meseci glumac i komičar Pit Dejvidson u žiži je američke javnosti zbog svoje veze sa Kim Kardašijan, a sada i u Srbiji znamo za njega – zbog pokušaja da bude smešan imitirajući Novaka Đokovića u emisiji „Saturday Night Live“.

Na samom početku najnovije epizode u skeču koji je bio parodija na emisiju Foks Njuza, koju vodi voditeljka Lora Ingram (koju je imitirala Kejt Mekinon), pojavio se Dejvidson kao Đoković, koji je govorio o drami koju je doživeo iu Melburnu i razlozima za deportaciju.

Nakon što je voditeljka najavila Đokovića, rekavši da joj je bilo lakše da nauči njegovo nego ime američke potpredsednice Kamale Haris, Dejvidson se najpre našalio da je on sada „najmanje omiljeni Džoker, posle Džareda Leta“.

This is us. This is where we are. pic.twitter.com/EXtnuEV3sk

— David Kane (@DKTNNS) January 23, 2022