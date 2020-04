Manekenka pozirala u kupaćem pa je prozvali da je „građena kao Sunđer Bob“ (foto)

Krisi Tajgen često se susreće sa kritikama korisnika društvenih mreža, ali nikada nikome ne ostaje dužna na prozivke pa je tako bilo i ovog puta kada su je uvredili zbog njenog izgleda.

Ova 34-godišnja manekenka i supruga muzičara Džona Ledženda, postavila je na Instagram snimak na kome pozira u crnom kupaćem kostimu sa dubokim dekolteom, ali su joj neki odmah uputili kritike zbog nedostatka oblina i poručili joj da je građena kao Sunđer Bob.

Krisi je na prozivke naravno odgovorila i to rečima da se ponosi time što je sve na njoj prirodno.

Everyone used to….surgically enhanced curves. I’ve been a square my whole life and let me tell you, it’s paid off nicely in many ways! https://t.co/wuRwGof2sZ

