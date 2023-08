Mašine Leonarda da Vinčija do oktobra na Beogradskoj tvrdjavi

Interaktivna izložba „Mašine Leonarda da Vinčija“ prvi put gostuje u Srbiji, u izložbenom prostoru na Beogradskoj tvrđavi.

Nikola Đurica iz Beogradske tvrđave rekao je da ova nesvakidašnja izložba, koja putuje po Evropi, u Srbiju došla u aprilu i da je postavljena u renoviranom prostoru Sahat kapije.

„U pitanju je izložba o njegovim izumima i mašinama. U isto vreme, možemo čitati o njegovom životu i videti njegove slike, ali prvenstveno posvećene njegovim mašinama i izumima“, kazao je Đurica.

Izložbu čini više od 50 eksponata među kojima su helikopter, tenk, sat, padobran, bicikl, reflektor.

„Zanimljivo je da je izložba interaktivna tako da sve što nije u ovim staklenim kutijama, zapravo, može da se time manipuliše, može da se dodirne. Jako je zanimljiva za ljude, što se kaže, od 7 do 107 godina. Zato dolazi dosta porodica sa decom, zanimljivo je da se vidi, pa klinci dosta dolaze“, istakao je Đurica.

Pored modela sprava i mašina, tu su i replike najpoznatijih Da Vinčijevih slika poput Mona Liza, Tajne večere, Dame sa hermelinom, kao i panoi sa informacijama iz privatnog života umetnika.

„U pitanju je poljska izložba. Ona ide po Evropi, sada je kod nas do oktobra sigurno, možda i kasnije, to još nismo sigurni ali do oktobra je sigurno tu.“

Leonardo da Vinči je bio vajar, slikar, arhitekta, inženjer i pronalazač, rodjen 1452. blizu italijanskog grada Vinči, u Toskani. Tokom života je radio u više gradova Italije, a pred kraj života odlazi u Pariz gde je umro 1519. godine.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

