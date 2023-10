Maskirani kralj rejva Boris Brejcha donosi spektakl u Glavni Hangar Luke Beograd

Miljenik domaće publike Boris Brejcha stiže u Glavni Hangar Luke Beograd 10. novembra, u okviru svoje ekskluzivne „In Concert“ turneje.

Pored Londona, Berlina, Pariza i drugih metropola – srpska prestonica je ponovo na njegovoj mapi! Nakon Brejchinog uspešnog nastupa prošle godine u Beogradu na kom je skakalo preko 5000 rejvera, maskirani DJ i producent vraća se sa predstavnicima svoje prestižne izdavačke kuće Fckng Serious – Denizom Bulom i Moritzom Hofbauerom za još jedan produkcijski techno spektakl. Borisov nastup otvoriće trodnevni EXIT Belgrade Takeover vikend i napraviti uvertiru u sjajan besani novembar.

Ovog puta, Boris i Fckng Serious ekipa spremili su jedinstveni live light show uz pomoć kog će cela publika biti deo programa. Uz svaku ulaznicu, posetioci će na ulazu dobijati specijalne LED narukvice i tako osvetliti Glavni Hangar uz najjače, mračne i mistične bitove koje diktira maskirani maestro.

Boris Brejcha poznat je i po svojoj jakoj konekciji sa EXIT publikom, i sam je govorio o tome da ga još uvek oduševljava svaki put kada nastupa na Tvrđavi. Njegova muzika mnogo je više od techno hitova koji dovode svaku žurku do usijanja, a njegovi nastupi obeležili su neke od najvažnijih prekretnica u ljudskim životima. Posle veridbe koja se desila na njegovom nastupu na Dance Areni 2022. kristalno je jasno da Borisova muzika utiče na ljudska srca i na druge načine, osim što ubrzava otkucaje.

Njegovo najnovije izdanje „Level One” posle samo nekoliko meseci može da stane rame uz rame sa nekim od njegovih najvećih hitova. Trake „Up Down Jumper“, „Darkness“, „To The Moon And Back“, „Take It Smart“, i „Vienna“, gotovo da spadaju u evergreen high-tech minimal žanra koji je utemeljio i u potpunosti usavršio. Nakon što je objavio remiks pesme „My Favourite Stranger” legendarnog benda Depeche Mode, Brejcha je dodatno učvrstio svoje simpatije kod domaće publike obzirom na ogroman uticaj koji upravo ovaj bend ima na našim prostorima.

Uz podršku talentovanog producenta i DJ-a čija misija je da svetu da više techna Deniza Bula, i mladog muzičara koji se izdvaja jedinstvenim live izvođenjima na Fckng Serious šoukejsevima Moritza Hofbauera, „In Concert” šou i ovog puta obećava spektakl o kom će se pričati tokom narednih godina.

Ovo je treće Dance Arena Belgrade Takeover izdanje. Prvu žurku, održanu u martu u Glavnom Hangaru, predvodio je Hot Since 82, uz kojeg je plesalo oko 5.000 ljudi, dok je 12. maja u Štark Areni održan događaj kakav dugo nije viđen u Beogradu.

Paul Kalkbrenner je nastupio pred gotovo 10.000 okupljenih i pretvorio beogradsku Arenu u techno dvoranu svojim vanvremenskim hitovima.

U okviru ovog EXIT Belgrade Takeover vikenda održaće se tri događaja od 10. do 12. novembra. Vikend zabavu će započeti jedinstveni i mračni, maskirani DJ i producent Boris Brejcha svojim nastupom u Glavnom Hangaru Luke Beograd, u petak 10. novembra. Odmah sutradan Glavni Hangar ispuniće groznica subotnje večeri uz DJ dvojce Artbat i Adana Twins, koji će doneti neponovljivo No Sleep iskustvo najvernijim rejverima. Neophodno uzemljenje obezbediće New Moon Ecstatic Cacao kao treći događaj velikog Belgrade Takeovera koji će postaviti krunu na vikend ispunjen muzikom, plesom, i neponovljivim momentima sa prijateljima.

Ulaznice za Boris Brejcha „In Concert” show dostupne su na festivalskom sajtu, Gigs Tix prodajnim mestima i online. U ponudi se nalaze regularne i VIP ulaznice, po ceni od 1.990 i 3.590 dinara, aktuelne cene ulaznica važe najkasnije do 3. novembra do kraja dana, ili do isteka zaliha.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.