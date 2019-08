Mega popularna pevačica ponovo – u Srbiji! (foto)

Pevačica Lejdi Gaga uskoro se vraća u Srbiju. Prema pisanjima medija, ova svetska zvezda dolazi u Beograd na nagovor svoje prijateljice Marine Abramović, koja će posle 44 godine imati svoju samostalnu izložbu u Beogradu.

Retrosprektivna izložba „Čistač“ sa više od 120 radova iz svih faza pedesetogodišnje karijere Marine Abramović biće prikazana u Muzeju savremene umjetnosti od 21. septembra 2019. godine do 20. januara 2020, piše Informer.

Dolazak američke pevačice nagovestio je direktor muzeja Slobodan Nakarada:

„Imamo najave da će Marinini prijatelji navratiti u neko vreme. Svi me pitaju da li će Lejdi Gaga doći. Možda, mi ne znamo još uvek. Ovo će biti najveći kulturni doživljaj, koji je Srbija dugo iščekivala i zaslužila“, rekao je za Informer.

Gaga je prvi put bila u Srbiji kako bi posetila svog tadašnjeg verenika, glumca Tejlora Kinija koji je na Tari snimao film „Šuma“. Tada je s njim obilazila beogradske splavove, jela srpske specijalitete, koji su joj se toliko svideli da je obećala da će se vratiti.

Iz Srbije je tada ponela i zanimljiv suvenir: majicu na kojoj piše „Fuck the Cola, fuck the pizza, all we need is sljivovitza“.