Megan prekršila još jedno kraljevsko pravilo (foto)

Vojvotkinji od Saseksa je dosta kraljevskih zabrana?

Za razliku od Amerike gde je darivanje bebe jedan od omiljenih dana u životu trudnice (organizuje se „žurka“ na koju prijateljice buduće majke donose sve što bi bebi moglo da zatreba), u ostatku sveta ovo nije tako popularno.

Da ne govorimo o kraljevskim porodicama, gde se stvari poput kolevke i prvog odela nasleđuju i znaju da datiraju čak iz prošlog veka.

Ali, ovi običaji se nisu mnogo dopali vojvotkinji od Saseksa Megan Markl, koja je prošle godine udajom za princa Harija ušla u britansku kraljevsku porodicu, pa je pronašla način da sebi ipak ispuni želju i da ipak ima čuveni Baby shower.

Naime, ona je navodno u tajnosti otputovala u Njujork, kako bi se videla sa prijateljima koji će i organizovati zabavu povodom darivanja prvog deteta bivše glumice i britanskog princa, piše People.

Mnogi su se zapitali kako je moguće da je jednoj trudnici u sedmom mesecu dozvoljen let avionom, a odgovori od hejtera na društvenim mrežama odmah su stigli, povlačeći priču kako je Megan Markl navodno lažirala trudnoću i da je let avionom još jedan od dokaza za to.

S obzirom na to da kraljica Elizabeta ne odobrava ovakve običaje, pitanje je kako je reagovala na činjenicu da se vojvotkinja po ko zna koji put oglušila o kraljevska pravila.

Darivanje bebe bilo je zabranjeno i Kejt Midlton, ali pričalo se da joj je sestra Pipa ipak organizovala žurku, takođe u tajnosti.