Meganina stopala glavna tema: Godine nošenja štikli ostavile posledice (foto)

Princ Hari i Megan Markl uživali su u predstavi čuvenog „Cirque du Soleila“ u londonskom „Royal Albert Hallu“, a trudna vojvotkinja je za tu priliku izabrala tamnoplavu šljokičastu haljinu s potpisom francuskog dizajnera Rolanda Mureta, čija cena iznosi preko 4.500 evra i sandale sa vrtoglavom potpeticom.

Svaki put kad se izuje, Britanci počinju da se bave njenim stopalima. Nakon što su utvrdili da nokte na nogama lakira u tamnocrvenu nijansu, što se kosi da kraljevskim protokolom, počeli su da obraćaju pažnju i na ožiljke na njenim stopalima.

#MeghanMarkle needs to hide her feet, they are not attractive at all. She should abide by Royal dress code and wear pantyhose and closed toe shoes. pic.twitter.com/o1PuTgvmi1

— Mona1212 (@Mona12134943230) January 17, 2019