Mekoli Kalkin otkrio pravu prirodu druženja sa Majklom Džeksonom (video)

Nakon što je šokirao svet priznanjem da se iz Holivuda povukao zbog oca zlostavljača, Mekoli Kalkin progovorio je o odnosu između njega i Majkla Džeksona.

U intervjuu sa Markom Maronom otkrio je kako mu je Džekson pokazao privrženost koju nikad nije osetio u sopstvenoj porodici. Upoznali su se pre jednog Majklovog nastupa u Njujorku.

„Došao je do nas pre nastupa zajedno s Donaldom Trampom. Pogledao me i rekao mi: ‘Znam te od nekud, zabavan si.’ Nakon što je izašao film Sam u kući kontaktirao me i pozvao k sebi na druženje. Bio mi je najbolji prijatelj tokom odrastanja. Bilo je to pravo prijateljstvo“, rekao je Mekoli.

Glumac je porekao glasine o tome da ga je Džekson seksualno zlostavljao dok je bio dete.

„Nikad se nisam osećao neprijatno. On je jednostavno bio takav. Ničeg čudnog nije bilo u tome. U to sam vreme i ja bio prilično slavan pa njegova slava nije igrala ulogu u našem prijateljstvu. Ja sam ga prihvatao onakvog kakav je bio. Nije bio zaljubljen u mene“, tvrdi on.

Iako je prilično blizak s Majklovom kćerkom Paris kojoj je kum, nije želeo previše da govori o njihovom odnosu.

„Blizak sam sa Paris, ali moram vas upozoriti, prilično sam zaštitnički nastrojen oko nje. Zaista je volim. Ona je visoka, prelepa i pametna, to je divno“, zaključio je Mekoli.