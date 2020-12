Biković obelodanio do sada nepoznate detalje o svom životu

Tridesetdvogodišnji glumac Miloš Biković već godinama je najtraženiji u svom poslu u državi i šire, dok detalje o svom privatnom životu od početka karijere dozirano plasira u javnost.

Sada je odlučio da ispriča pojedine stvari iz prošlosti, koje se tiču njegovih roditelja. Naime, glumčevi majka i otac imali su promenljiv odnos, koga se i dan-danas dobro seća.

„Moji su se razveli kada je moj brat imao šest godina“, kazao je Biković te dodao da ima brata Mihajla, koji je od njega stariji čak 16 godina i da je iguman u manastiru Jovanje.

„Roditelji su se, međutim, kasnije pomirili. Bili su šest meseci zajedno, ali su se potom trajno razišli“, rekao je on, prenosi Blic.

Otac Miloša Bikovića umro je davne 2006. godine. Biković se u detinjstvu često selio po Beogradu zbog rata, nemaštine i inflacije.

„Tatu i majku sam jedini put video zajedno u svojoj 18. godini“, prisetio se, i rekao da je to bilo malo pre nego što mu je otac preminuo.

Miloš i Mihajlo su jako bliski, a glumčev brat je jednom prilikom govorio o njihovom odnosu.

„Kada je naša majka imala dilemu da li da rodi, ja sam rekao: ‘Naravno, jer dok je on mali, ja ću štititi njega, a kada on poraste, a ja budem stariji, on će štititi mene’. Upravo takav je naš odnos danas. Miloš ima izuzetan osećaj za pravdu, uz razvijen zaštitnički stav“, kazao je Mihajlo tada.

