Musolinijeva unuka OŠTRO napala Džima Kerija (foto)

Unuka fašističkog lidera Italije Benita Musolinija, Alesandra Musolini napala je na Tviteru slavnog kanadsko-američkog glumca Džima Kerija zbog crteža koji je objavio.

Keri je, naime, na svom Tviter nalogu objavio crtež na kom su tela Musolinija i njegove ljubavnice Klarete, uz poruku „Ako se pitate gde fašizam vodi, samo pitajte Benita Musolinija i njegovu ljubavnicu Klaretu“.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) March 30, 2019

Američki mediji su ocenili da je Kerijev komentar najverovatnije bio upućen američkom predsedniku Donaldu Trampu, međutim, Musolinijeva unuka je odgovorila uvredom: „Ti si kopile“.

Ona je Keriju predložila da ideje za buduće crteže potraži u „mračnoj istoriji“ SAD, zašta je ponudila i primerere.

„Zdravo Džim Keri, nacrtaj sada ovo za nas“, napisala je uz fotografiju pečurke nakon eksplozije bombe.

Hi @JimCarrey now draw this for us pic.twitter.com/tDZ9RB1WLm — Alessandra Mussolini (@Ale_Mussolini_) March 31, 2019

Poručila je i da predsednik Tramp ne treba da brine zbog jadnog Džima Kerija, jer su njegovi crteži „prljavi papiri“.

Njeni komentari naišli su na osudu drugih korisnika Tvitera, pa je tako komičar Dejv Visel napisao: „Nisi tako dobra u prženju ljudi kao tvoj dekica“, a kolumnista Evan O’Konel poručio da je pomešala Kerija sa svojim „dedom ubicom“.

Alesandra Musolini je veoma glasni pobornik lika i dela svog dede.

(Tanjug)