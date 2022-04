Na svoj 96. rođendan kraljica Elizabeta II dobila sopstvenu Barbi lutku (foto)

Kraljica Elizabeta II proslavila je 21. aprila svoj 96. rođendan, a iako će ga obeležiti u privatnosti na imanju Sandringem, mnogi ga proslavljaju na razne načine, baš kao i 70 godina njene vladavine.

Kraljica svoj rođendan slavi usred 70. godine otkako je na britanskom kraljevskom tronu, kao najduže vladajući britanski monarh. Tim povodom poznata kompanija za izradu igračaka, Matel odlučila je da napravi svoj najpoznatiji proizvod, Barbi lutku, po uzoru na kraljičin lik. Lutka će se prodavati u londonskim trgovačkim centrima Harrods, Selfridges i Hamleys.

Izgled kraljevske Barbi lutke kreirane inspirisan je jednim od najzapaženijih kraljičinih modnih odabira. Lutka je obučena u elegantnu haljinu boje slonovače s plavom lentom koja je ukrašena kraljevskim odlikovanjima.

Barbie has been given a Queen Elizabeth makeover! A new doll in the image of the monarch has been released in her Platinum Jubilee year. She is wearing her wedding tiara and an outfit inspired by her choice of dress for formal occasions. More here https://t.co/QyltvRKfNa pic.twitter.com/HiA6duwj3R

