Najbrutalniji napad na Megan Markl do sada: Jezivo poređenje sa scenom iz „Igre prestola“

Svetski mediji pomno prate kako se odigravaju stvari na ostrvu, nakon što su Megan Markl i princ Hari objavili sve epizode svog dokumentarca na Netfliksu. Javnost je podeljena oko ovog bračnog para, te ih, kao i do sada, neki javno napadaju zbog toga što nakon bega od medijskog cirkusa koji ih je pratio u Velikoj Britaniji svojevoljno pristali da svoju intimu iz SAD-a pokažu pred milionima, dok ih drugi veličaju što su imali hrabrosti da se suprotstave kraljevskoj porodici.

Poznati televizijski voditelj Džeremi Klarkson, najpoznatiji po emisijama posvećenima automobilizmu poput „Top Gear“, napisao je šokantnu kolumnu punu mržnje usmerene prema Megan Markl, koja je izašla u britanskoj publikaciji The Sun tokom vikenda. Međutim, čak je i on zatražio svoju medijsku kuću da ukloni tu njegovu kolumnu, a sada na njeno mesto stoji Džeremijev tvit u kojem se „izvinjava“ zbog svoje reference na scenu iz serije „Igra prestola“.

Ono što britanski mediji sada javljaju je informacija da je Klarkson bio na privatnom božićnom ručku koji je pripremila kraljica Kamila, samo nekoliko dana pre nego je izašla njegova kolumna. To piše, ni više ni manje, nego Dejli Mejl s kojim vojvoda i vojvotkinja od Saseksa imaju dugu istoriju loših natpisa i tužbi. Naime, taj medij morao je da Megan isplati milion funti zbog narušavanja privatnosti. Međutim u svom hvalospevu dobrom odevnom stilu kraljici Kamili, Dejli Mejl je nehotice ukazao na prisan odnos voditelja i kraljevske „svekrve“.

Prema pisanju Dejli Mejla, kraljica je ručala s Klarksonom kao i drugim poznatim licima poput Džudi Denč, Megi Smit, Hju Bonevilom (iz serije Downton Abbey), a bio je tamo i Pirs Morgan.

Druženje se održalo u centru Londona i bilo je „potpuno privatno“, a održano je dan pre objavljivanja drugog dela dokumentarne serije o princu Hariju i Megan Markl na Netliksu.

Dva dana nakon ručka, Klarkson je objavio svoju kolumnu o Megan i Hariju u The Sunu, koja je označena huškačkom te se navodi da poziva na nasilje nad ženama, a izazvala je burne osude na društvenim mrežama.

Klarkson je napisao da „mrzi [Megan] na ćelijskom nivou“ u članku objavljenom u novinama u petak.

A zatim je dodao: „Noću, kad ne mogu da spavam dok ležim tamo, škrgućem zubima i sanjam o danu kada će ona biti naterana da paradira gola ulicama svakog grada u Britaniji dok je masa skandira ‘Sramota!’ i bacaju na nju grudve izmeta“.

Njegovi komentari su tokom vikenda bili široko kritikovani na društvenim mrežama.

U nedelju je Klarksonova ćerka Emili napisala na Instagramu: „Želim da jasno stavim do znanja da se protivim svemu što je moj tata napisao o Megan Markl“.

Oh dear. I’ve rather put my foot in it. In a column I wrote about Meghan, I made a clumsy reference to a scene in Game of Thrones and this has gone down badly with a great many people. I’m horrified to have caused so much hurt and I shall be more careful in future.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 19, 2022