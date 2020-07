Nakon 40 godina isplivala tajna: Zašto su Zdravko Čolić i Lokice prekinuli prijateljstvo (video)

Pre mnogo godina stavili su tačku na svoje prijateljstvo i saradnju – sada je otkriveno i zašto.

Zdravko Čolić i Leposava Stefanović javnosti poznatija kao Lokica dugo godina su bili veliki prijatelji – ne samo da su zajedno sarađivali već su bili kao brat i i sestra. Lokica je sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka zajedno sa plesnom grupom “Lokice” nastupala sa Čolom, za kog je u više navrata istakla da ga gleda kao rođenog brata, međutim samo jedna rečenica prekinula je dugogodišnju saradnju i prijateljstvo, prenose mediji.

Naime, Čola se smrtno uvredio kada je Lokica rekla da nije talentovan za igru. Kada se vratio iz vojske, prestao je da priča sa njom, a ona je u više navrata istakla koliko joj je žao zbog toga.

Nakon te izjave je prestalo naše prijateljstvo. Morala sam to da kažem jer je Rica tražio. Žao mi je. Nikad ne govorim ružne stvari o ljudima. Objasnila sam samo da on nema talenat za igru, a vežbanjem smo napravili rezultat. Naučio je da igra. Volela bih da se pomirimo zbog njegovih ćerki i žene. Imam i ja sad unuku. Možda je to bila neka sujeta – rekla je Lokica medijima svojevremeno.

