Naša čuvena glumica o veri i Bogu: „Volela bih da se zamonašim“

Glumica Tanja Bošković otkrila je da ima jaku želju da postane monahinja, navodeći da je u veri pronašla duhovni mir, što nije iznenadilo mnoge, jer je i ranije u više navrata govorila o religiji i dala naznake da bi moglo da dođe do ovog koraka.

– Srećnom me čine posete manastirima i razgovori sa monasima. Volela bih da se zamonašim – otkrila je za proslavljena glumica za domaće medije.

Koliko joj je važna duhovnost isticala je dosad mnogo puta.

– Kada sam bila mlađa imala sam mnogo snage i malo mudrosti. Onda sam u jednom trenutku najdublje pogledala u Boga i uspostavila živi odnos s njim, tada sam počela da promišljam svet oko sebe. Mislim da je to taj trenutak, a kada nije to, onda je život. Ne znam kada on nailazi, nekada u talasima, drugi put veoma snažno i burno, a ponekad vam se potkrade i ne znate kakvi ste dok se jednog jutra ne probudite i shvatite da vas je Bog pomilovao po glavi – istakla je bila svojevremeno, a prenosi Blic.