Nastavlja se „Seks i grad“, ali bez NJE!

Lepe vesti za sve dame (a što ne i gospodu) koje su volele junakinje sa Menhetna. Naime, prema tvrdnjama američkih medija, u pripremi je nastavak kultne serije “Seks i grad”, u kome će igrati Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis.

Loša vest je da je izvestan izostanak Kim Katral, koja je prethodno odbila ponudu da zaigra u novom filmu.

Zvuči neobično, i svi se pitamo kako će dame uspeti da nadomeste njenu nesputanu prirodu i sjajnu energiju. Možda je Samanta odlučila da se sa ljubavnikom Smitom zaputi u Los Anđeles? Ko zna…

Sara Džesika Parker jednom prilikom je za magazin Entertainment Tonight izjavila da bi se rado ponovo našla u ulozi kolumnistkinje iz Njujorka.

„Ne bih ga nazvala reboot, već revisit”, otkrila je čuvena ljubiteljka Manolo Blahnik sandala. Zatim je dodala: „Baš bih volela da saznam kako život junakinja sada izgleda. Svet se umnogome izmenio i od snimanja filma, a kamoli od snimanja same serije”.

Upitana da prokomentariše koje su to teme koje bi volela da budu zastupljene u nastavku, slavna glumica odgovorila je da bi to svakako bile tehnologija i društvene mreže, zatim seksualna politika, kao i pokreti Me too i Time‘s Up.

Kendis Bušnel, po čijem scenariju je nastala ova kultna HBO serija, protekle godine nagovestila je povoljan razvoj situacije, time što je napisala nastavak memoara Is There Still Sex In the City?. U njima je opisala svoje iskustvo o zabavljanju u 50-im, na užurbanom Menhetnu, piše City magazine.

Čini se da bi ona najviše volela da Keri napusti Zverku i otvori nalog na Tinderu…

