Našu slavnu glumicu Tito iznervirao tokom predstave: „Dobacivao mi je kao seljak“

Naša proslavljena glumica Jelisaveta Seka Sablić otkrila je nedavno kako je tokom predstave iz takta izveo nekadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito.

– Bilo je to početkom šezdesetih, ja sam još bila student. Dolazili smo jedan po jedan ispred Tita i Jovanke i onda bi odrađivali svoje tačke. Neki su nešto pevali, a ja sam recitovala. On mi se stalno ubacivao u tačku, valjda je tako mislio da učestvuje. Strašno mi je to bilo, kasnije mi se to događalo po provincijskim pozorištima, ali šokiralo me da se jedan Tito tako ponaša – rekla je zvezda filma „Maratonci trče počasni krug“ za Kurir.