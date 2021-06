Nema šanse da ga prepoznate: Kako danas izgleda Randu iz Kasandre? (foto)

„Kasandra“ je verovatno najgledanija latinoamerička telenovela svih vremena na ovim prostorima. Gotovo da nema onog ko ne zna za Kasandru, Ignjacija, Luis Davida, Randua i Dorindu.

Čuvenog Randa, bacača noževa u cirkusu, kome je Kasandra bila obećana nevesta i koji je bio smrtno zaljubljen u nju, u seriji je glumio Henri Soto.

Ovaj venecuelanski glumac nedavno je napunio 60 godina, a sudeći po fotografijama, danas nije ni nalik čuvenom liku iz serije.

Iako ga pamtimo po dugoj crnoj kosi i maramama, Henri je danas prosed, ima kraću kosu, a pored toga ima bradu i brkove.

Ipak, i posle toliko godina, mnogi ga povezuju s Kasandrom, a ni on sam nije zaboravio na svoju čuvenu ulogu, te često objavljuje snimke iz ove serije.

„Postoje likovi koji obeleže život nekog glumca, koji definišu njegov put i njegovu ličnost i snagu. Ovo je bila bez sumnje možda najvažnija i odlučujuća uloga u mojoj karijeri, otvorila je vrata mojoj osećajnosti, naterala me je da zaronim u neobuzdane strasti, nepoznato i, iskreno, predstavila me publici i čak i danas, posle skoro 30 godina, ona je kruna moje karijere. A oni koji govore da su tradicionalne sapunice površne i nebitne, neka to kažu milionima pratilaca nekoliko generacija. Da vidimo šta će im oni odgovoriti – napisao je iskreno Soto pored klipa iz Kasandre sa srpskim prevodom, koji je postavio na svoj Instagram.

Henri danas igra u pozorištu i bavi se humanitarnim radom.

