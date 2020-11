Neverovatni uspon starog hita Majli Sajrus, zbog Džoa Bajdena (video)

Popularni Instagram profil Saint Hoax objavio je montažu videa novog predsednika SAD Džoa Bajdena i potpredsednice Kamale Haris, kako igraju uz pesmu Majli Sajrus – „Party in the USA“, što je dovelo do neverovatnog uspona ovog hita na uticajnim muzičkim tabelama.

Ovo je na svom Twitter profilu objavila Majli, napisavši: „E ovo je žurka u SAD-u“.

Nakon toga, ljudi širom Amerike počeli su se okupljati kako bi proslavili promenu vlasti, a na okupljanjima se slušala upravo ova pesma.

