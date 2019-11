Neverovatno: Holivudski producent isti Novak samo 27 godina stariji! (foto)

Poznata je priča da svako od nas na svetu ima svog dvojnika. Međutim, retko kad se desi da svoje dvojnike upoznamo. Nije poznato da li je naš proslavljeni teniser Novak Đoković upoznao holivudskog producenta Majkla Englera, ali bi se za njega sigurno moglo reći da je Noletov dvojnik.

Na društvenoj mreži Tviter pojavila se fotografija na kojoj se nalazi američki producent Majkl Engler, koji neverovatno podseća na Novaka Đokovića.

U pitanju je 60-godišnji producent koji producira poznate serije.

This american producer looks like a 45 years old Moroccan Djokovic pic.twitter.com/D3kinIZSP3

— Benjamin Sharp (@Sharpovic) November 4, 2019