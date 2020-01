„Nije bila za mene“: Bred Pit otkrio da je odbio ulogu u čuvenom filmu

Bred Pit pobrao je se sve pohvale kritike i publike za ulogu u Tarantinovom ostavrenju „Bilo jednom u Holivudu“, a na nedavno održanoj dodeli SAG nagrada, proglašen je za najboljeg sporednog glumca i jedan je od favorita za Oskara. Glumac je otkrio je da je pre mnogo godina odbio ulogu u kultnom filmu, ali se ne kaje zbog toga.

Uloga koju je odbio je Neo u naučno-fantastičom akcijom ostavrenju iz 1999. godine, a koja je na kraju pripala Kijanu Rivsu, i koja mu je i obeležila karijeru, prenosi britanski „Metro“. Iako se prošle godine u medijima pojavila informacija da je uloga Nea prvo ponuđena Pitu, on se tim povodom do sada nije oglašavao, ali je nedavno otkrio nekoliko detalja.

„Da, odbio sam ulogu u Matriksu. Uzeo sam crvenu pilulu. Ovo je jedini film za koji ću da otkrijem da sam odbio da igram u njemu“, priznao je Bred, te dodao:

„Ako sam već odbio ulogu, to znači da ona nije ni bila za menevi p. Bila je za nekog drugog i taj neko je to sjajno izneo. Zaista verujem u to. Ako bih počeo da pričam o svim ulogama koje sam odbio, pričali bismo puna dva dana“, iskren je bio glumac.