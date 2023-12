Novogodišji matine uz muziku od Baha do Bitlsa na Kolarcu

Kolarčeva zadužbina i ove godine organizuje Novogodišnji matine koji obuhvata bogat program i brojne goste, uz muziku od Baha do Bitlsa.

Zvezda najelegantnijeg novogodišnjeg matinea, kako ga najavljuju organizatori, biće višestruko nagrađivani operski pevač Sava Vemić.

Novogodišnji matine održava se u nedelju, 31. decembra i počinje u 16 časova, uz zvuke orgulja.

Kao i prošle godine, biće dodeljena priznanja za trajni doprinos muzičkom životu Beograda dvojici legendarnih umetnika, zvezdi i pioniru jugoslovenske džez scene Vojislavu Bubiši Simiću i čuvenom dirigentu Mladenu Jaguštu.

Nakon toga počinje koncert na kojem nastupa Kolarčev Fly Me to the Moon Jazz Quintet sa pevačima i specijalnim gostima, a izvodiće muziku Kola Portera, Frenka Sinatre, Dina Martina i drugih.

Nakon koncerta, organizator je najavio druženje u prostoru Kolarca, koji ove godine dekoriše umetnica Aleksandra Stratimirović, uz muziku DJ Marsha.

Ulaznice za Novogodišnbji matine na Kolarcu mogu se nabaviti i onlajn na https://www.visit-serbia.online/sr/usluge/dvorana-kolarac.

(Beta)

