Novosadske autorke predstavile knjigu ‘Za sad bez srećnog kraja’ u Beogradu

Nova zbirka priča „Za sada bez srećnog kraja“ autorki Jovane Reba i Jefimije Medić predstavljena je večeras beogradskoj publici u kafeteriji „Šećer“.

Po rečima autorki, situacije koje su opisane u knjizi sadrže motive istinitih događaja.

Jefimija Medić je rekla da su to poučne priče koje govore o temama koje „žuljaju“ sve žene kao što su majčinstvo, brak bez dece, neverstvo, raskidi, bolesti i smrt.

Jovana Reba je dodala da je ta knjiga njena snaga i isceljivanje trauma koje želi i drugim čitateljkama.

Odlomke iz priča čitala je glumica Lena Bogdanović, a razgovor je modelirao direktor Novosadskog kaleidoskopa kulture 2024 Nemanja Milenković.

„Treba imati oko za priču – to mi je glavni utisak kada razmišljam o pričama Jovane Rebe i Jefimije Medić. Tamo gde mi vidimo nezanimljivu, banalnu svakodnevicu, one otkrivaju uzbudljive priče. Tamo gde mi vidimo obične, neupečatljive karaktere, one nam otkrivaju bogate i emocijama nabijene unutrašnje živote svojih junaka“, napisao je o knjizi Dejan Ilić.

Knjigu „Za sada bez srećnog kraja“ štampala je izdavačka kuća „Bulevar books“, a to je druga zajednička zbirka priča ovih novosadskih spisateljica.

Knjigu „Pričkice“ objavile su 2021. godine.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com