O ovom posteru pričaju svi: primećujete li veliku grešku na njemu? (foto)

Dvejn The Rock Džonson glumiće ove godine u filmu Skyscraper, priči o bivšem FBI agentu koji spašava svoju porodicu iz vatrom zahvaćene najviše zgrade na svetu.

Prvi trejler ovog akcionog ostvarenja čija se radnja odvija u Kini, prikazan je tokom nedavno održanog Super Bowla, a nekoliko dana ranije objavljen je i prvi zvanični poster.

Međutim, kako to obično biva, korisnici interneta su detaljno pregledali ovaj filmski poster i na njemu primetili jednu katastrofalnu grešku.

Naime, na posteru se vidi The Rock-ova silueta koja nikako ne bi mogla da preživi skok sa platforme koji je prikazan. Oni su pomoću nauke i osnovnih zakona fizike dokazali da ni u kom slučaju ne bi uspeo da upadne u otvoren prozor kako je predstavljeno i da bi film bio izuzetno kratak jer bi glavni junak poginuo.

Pojavila su se i neka genijalna rešenja za producente i glumca kako da poprave ovaj propust. Pogledajte kako to izgleda.

I’ve mocked up some parabolas for The Rock’s SKYSCRAPER jump. Red is assuming he jumped up a bit first; green assuming he ran forward and somehow didn’t lose momentum; yellow for a sort of squat-thrust thing.

Whichever you choose, rest in peace The Rock, as you are dead now. pic.twitter.com/cAytzrWMRW

— James Smythe (@jpsmythe) February 2, 2018