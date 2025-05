Od dvostruke evrovizijske pobede do prepoznatljivog umetničkog potpisa

S neslućenom lakoćom je osvojila Evroviziju čak dva puta, a ove godine stiže prvi put u Srbiju, spremna da osvoji srca Exitove publike! Švedska pop-dance ikona Loreen, jedna od najiščekivanijih hedlajnerki EXIT festivala, nastupiće na Tesla Universe bini 12. jula i obasjati Petrovaradinsku tvđavu svojom pobedničkom energijom.

Misteriozna, nepredvidiva, autentična – Loreen je umetnica koja se ne uklapa u standardne muzičke okvire, već ih ruši i stvara sopstvene. Kada je 2012. godine na Evroviziji pesmom „Euphoria” omađijala Evropu, osvojivši rekordnih 372 poena iz 40 zemalja, bilo je jasno da njena pojava nije prolazni fenomen. Pobednička pesma je postala himna slobode i oslikala emocije koje su obeležile čitavu jednu generaciju. Jedanaest godina kasnije, ponovila je podvig pobedom sa pesmom „Tattoo”, čiji su strimovi premašili 60 miliona na Spotify-ju za samo nekoliko dana. Time je postala prva žena u istoriji i do danas ostala jedina koja je dvaput trijumfovala na Evroviziji, potvrđujući svoju beskompromisnu umetničku viziju i globalni uticaj.

Uz izuzetna izvođačka dostignuća, Loreen je hrabro iskoračila iz muzike i u druge umetničke vode, u kojima jednako dobro pliva i nastavlja da inspiriše svet. Neprekidno briše granice između muzike i aktivizma, koristeći svoj glas i scenu kao platformu za promociju ljudskih prava, slobode i inkluzije. Njena sposobnost da transformiše pesmu u moćan narativ donela joj je brojne nagrade, uključujući International Breakthrough of the Year na NRJ Music Awards u Kanu 2023. godine, gde je izvela upečatljive verzije pesama „Is It Love” i „Tattoo”.

Multidimenzionalnost svog umetničkog izraza, potvrdila je debitantskom ulogom u Netflixovom filmu „JJ+E”, dok je Paper Light Project označio njeno novo scensko poglavlje u kojem filmski dizajn, visoka moda i simbolika postaju neizostavan deo njenih nastupa. Svaki ton i pažljivo osmišljen pokret na bini, deo su hipnotišućeg iskustva koje publika na njenim nastupima oseća celim bićem.

Premijernim nastupom u Srbiji, Loreen će u subotu, 12. jula na Tesla Universe bini predstaviti svoj prepoznatljiv scenski izraz, u jednom od najiščekivanijih nastupa na jubilarnom 25. izdanju EXIT festivala.

Ograničen kontingent festivalskih ulaznica dostupan je po promotivnoj ceni od 7.990 dinara, uz popust od 60 odsto, a mogu se kupiti na zvaničnom sajtu EXIT festivala, kao i na svim Gigs Tix prodajnim mestima i online.

(Beta)

