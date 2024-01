Od Migosa do Futura – Gucci Mane je prepoznao i formirao neke od najvećih trep zvezda današnjice

Jedan od najekskluzivnijih nastupa predstojećeg EXIT festivala svakako je neprikosnoveni Gucci Mane, rodonačelnik trepa i jedno od najpoznatijih imena ovog muzičkog pravca.

Ovaj autentičan izvođač je, već svojim prvim albumom „Trap House” izdatim 2005. godine kumovao novom žanru, najavio ga kao veliku promenu u svetu muzike i pomerio čitavu tadašnju scenu. Danas je ovaj veliki i široko rasprostranjen podžanr hip-hopa vodeći globalni pravac popularne muzike, a sam „So Icey King” dominira svetskim top listama.

Bogata diskografija koju ima, kao i ogromna baza fanova i na desetine milijardi strimova smestili su Guccija na sam vrh muzičke scene, ali i uticali na muziku nekih od najvećih imena među kojima su i Jay Z, Kanye West, Beyonce, Rihanna…

Paralelno sa izvođačkom, Gucci Mane je razvijao i svoju producentsku karijeru, ali i brusio veštinu nepogrešivog prepoznavanja talenata i budućih poznatih velikih imena. Dugačka lista uspešnih trepera, među kojima su i Migosi, Future, Young Thug i Chief Keef, u čijim je karijerama učestvovao dodatno svedoči o njegovom uticaju na promenu svetske mejnstrim muzike.

Mnogo je uspešnih trepera danas čija je karijera započela upravo pod Guccijevim uticajem. Mi vam donosimo listu od 10 imena, kao najbolji dokaz ove tvrdnje.

Migos – Budući da je, kao i Migosi, i sam iz Atlante, Gucci Mane tačno zna gde da u svom rodnom gradu nađe talenat. Zato je i bio jedna od prvih zvezda mainstream repa koja se kao autor pojavila na njihovom 3. mikstejpu „Y.R.N” iz 2013. godine. 2014. kao deo triologije „World War 3D”, Gucci je upravo sa Migosima napravio svoj poznati „The Green Album”.

Danas su Migosi jedno od najvećih imena u ovom delu sveta muzike, a naša publika imala je prilike da ih čuje u eksplozivnom nastupu na EXIT festivalu 2018. godine.

Future – Gucci je Future-a otkrio dosta rano u svojoj karijeri. Bilo mu je zanimljivo da radi sa njim, pa su tako, neposredno pre Guccijevog velikog ugovora sa Epic Recordsom, zajedno napravili jedan od najpoznatijih mikseva. Potpisan od strane Gucci Mane-a, Future-ova budućnost bila je jasna – postaće ništa drugo do ozbiljna snaga rep industrije.

Chief Keef – Lider Glory Boyz-a definitivno je bio popularan i pre nego što je sreo Gucci Manea. Njegova pesma „I Don’t Like” već je bila veliki hit.. I, dok nije mnogo pomogao Keefovoj izvođačkoj, Gucci Mane je mnogo pomogao njegovoj producentskoj karijeri, kada je producirao 16 od 20 pesama na njihovom zajedničkom albumu Big Gucci Sosa i pustio Keefa da uči od njega.

Young Thug je za 1017 Records potpisao ugovor 2013. godine, a njegov talenat je ubrzo prepoznao i sam Gucci koji je sa njim predano radio narednih godinu i po dana. Iz ove saradnje nastao je Thugov mikstejp „1017 Thug” koji je dobio brojne pohvalne kritike i našao se na listama najboljih izdanja godine.

Waka Flocka Flame – U svetu trepa opšte je poznato da su krajem 2000-ih godina Waka Flocka i Gucci Mane bili nerazdvojni prijatelji. Putevi su im se ukrstili kada je Debra Antley, Wakina majka, počela da radi kao Guccijeva menadžerka.

Kada je i sam Waka poželeo da postane veliko ime, upravo je Mane bio njegova zvezda vodilja. Waka je prvi muzičar koji je potpisao ugovor sa 1017 Brick Squad Recordsom, Guccijevom izdavačkom kućom.

Da je Zaytoven napravio mnogo hitova svi znaju. Ipak, ono što ne znaju je da je i on nekada bio pod okriljem 1017 Recordsa. I ne samo to – zaljubljen u njegove bitove, Guwop ga je postavio za svoju desnu ruku u muzičkom svetu. Ovo je dovelo do brojnih zajedničkih hitova, među kojima je svakako i Icy iz 2005, ali je i Zaytovena dovelo do svetske scene.

OJ Da Juiceman i Gucci Mane prijatelji su već 30 godina. Upravo So Icey King je i predstavio svog talentovanog prijatelja svetu, a pod njegovom etiketom OJ je objavio svoj hvaljeni debi „The Otha Side of the Trap”, kao i svoj naredni album „The Otis Williams Jr. Story”. Kroz ova dva projekta OJ je izbrusio svoj danas prepoznatljivi nonšalantni stil.

Peewee Longway je bio poslednji reper koji je potpisao za 1017 Records pre nego što se Gucci Mane povukao iz javnosti na 3 godine. Ceo svet ostao je tada na plećima mladog Peeveea koji je imao nemali zadatak da održi relevantnost ove izavačke kuće. U tome je i uspeo, pa je tako ubrzo postao još jedan Guccijev štićenik i još jedan muzičar koji je se našao na „World War 3D” triologiji.

Asian Doll je stekla veliki broj pratilaca na Instagramu i SoundCloud-u zahvaljujući svom izvanrednom slobodnom stilu. Međutim, osim u okviru male SoundCloud zajednice, ova umetnica nije dobijala mnogo drugih priznanja ni strimova. A onda se pojavio lično Veliki Guwop i Asian Doll je 2018. postala prvi ženski izvođač potpisan za 1017 Records. Sa ekrana mobilnih telefona ubrzo je prešla na crveni tepih MTV nagrada te iste godine.

Guccijev najnoviji štićenik je Pooh Shiesty, momak iz Tenesija. Mnogi ga zovu i Gen Z verzijom popularnijeg repera, budući da neguje isti nonšalantni stil kao i njegov veliki mentor. Preuzimajući prepoznatljive „brrrr“ zvuke od Guccija, brzo je osvojio rep scenu, posebno nakon ogromnog uspeha pesme Back In Blood.

Pooh Shiesty deo je potpuno nove postave 1017 Brick Squada i nove generacije umetnika koje je Gucci Mane podržao. Ovaj novi zvuk obeležio je i novu eru u Guccijevoj skauting karijeri. Kao jedan od najboljih A&R-ova u rep muzici, čini se da je Big Guwop dodatno usavršio i izbrusio svoju strategiju, što nam obećava mnogo nove dobre muzike u budućnosti.

