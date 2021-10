Od radnice u butiku do milionerke: Kako je Georgina izgledala pre Ronalda (foto)

Izabranica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, navodno je trudna 12 nedelja i nosi blizance. Vest o proširenju porodice mnoge je iznenadila iako je i sama izabranica portugalskog fudbalera u više navrata izrazila želju da ima još dece. Radosnu vest na Instagramu potvrdio je i sam Ronaldo.

– Presrećni smo što možemo da objavimo da očekujemo blizance. Naša srca puna su ljubavi i jedva čekamo da vas upoznamo. Osećamo se blagoslovljeno – napisao je Ronaldo uz fotografiju na kojoj pozira s Georginom dok u ruci drži fotografiju s ultrazvuka.

Život Georgine Rodrigez uvelike se promenio otkako je 2016. godine upoznala Kristijana Ronalda.

Devojka rođena 1994. godine u Buenos Ajresu nije mogla ni da sanja u kakvom će luksuzu jednog dana živeti, uostalom, jer je, kako su preneli svetski mediji ranije, najpre radila kao konobarica u Madridu, a onda se preselila u Bristol gde je za 10 evra po satu radila je kao pomoćnica u kući i dadilja.

Po povratku u Madrid zaposlila se kao asistent prodaje u Gučijevoj radnji, gde je na kraju, voljom sudbine, upoznala tada već planetarno popularnog fudbalera.

Priča kaže da je to bila ljubav na prvi pogled, a da su se Pepeljuga i njen portugalski princ jako zavoleli, svedoči i podatak da su ubrzo dobili ćerku Alanu Martinu (Ronaldo ima još troje dece, ali identitet majki verovatno će zauvek ostati nepoznat).

Njihov odnos sve do danas nije prestao da intrigira javnost, pa su se novinari španskog programa Viva La Vida pozabavili njihovom intimom na osnovu saznanja do kojih su došli, a britanski tabloid The Sun dokopao se Geroginine fotografije iz vremena dok je radila u prodavnici poznatog brenda.

Naglasak su stavili na njena primanja, pa su preneli o tome koliko zapravo zarađuje devojka koja danas ima više od 20 miliona pratilaca na Instagramu, a na ruci nosi prsten vredan skoro 700 hiljada evra. Odgovor? Puno. Jako puno.

Rodrigez objavu uz neki proizvod na toj platformi naplaćuje osam hiljada evra, što je sitniš u poređenju s iznosom koji treba da izdvoji neki medij ukoliko želi intervju s njom. Kažu da se za ta privilegija plaća čak stotinu hiljada evra, pa utoliko ne čudi da je sakupila novac da jednom od najbogatijih sportista za 35. rođendan kupi novi novcati Mercedes AMG G 63 vredan otprilike 180 hiljada evra.

Međutim, i dragi pazi da joj novčanik nije prazan. Navodno joj Ronaldo za sve tekuće troškove mesečno daje između 50 i 100 hiljada evra, što nama smrtnicima zvuči kao celo bogatstvo, ali Portugalcu ne predstavlja neki trošak.

Naime, France Football izračunao je da Ronaldo dnevno zarađuje, da dnevno, čak 239 hiljada evra!

