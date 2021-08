Omča Džefrija Epstajna steže se oko vrata princa Endrua

Britanski princ Endru „zna istinu“ o tome šta je uradio, rekla je Virdžinija Roberts Džufri, žena koja koja tvrdi da je bila žrtva trgovine ljudima i „seksualna robinja“ u lancu koji je vodio Džefri Epstajn, u emisiji NBS televiziji emitovanoj u petak.

US 'puts pressure on Britain to hand over Prince Andrew for questioning over Jeffrey Epstein sex abuse claims'https://t.co/K77DVrdQQ6 pic.twitter.com/Lz4KQ3Fs3C

— NowMyNews (@NowMyNews) August 30, 2021