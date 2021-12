Ona je bila najveća ljubav Bred Pita: Ostavila ga je pred venčanje iz neočekivanog razloga

Iako su Bred Pit i Anđelina Džoli važili za najlepši holivudski par ikada, glumac je tokom devedesetih godina ušao u vezu s glumicom koja je bila njegova velika ljubav, neki tvrde i najveća.

.@GwynethPaltrow says Brad Pitt threatened to kill Harvey Weinstein over alleged sexual harassment https://t.co/MT4RkByfw9 pic.twitter.com/ngTUV3mkb2

— Variety (@Variety) May 25, 2018