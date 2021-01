Ostvaruje se najgora noćna mora Megan Markl

Polusestra Megan Markl, Samanta Grant planira da objavi memoare pod nazivom „Dnevnik sestre nadrndane princeze“.

Narednog meseca će se u prodaji u SAD-u naći knjiga „The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1“, a reč je o memoarima koje je 56-godišnja Samanta pisala tokom 2016. godine.

– Knjiga od 330 stranica razotkriće skrivene tajne porodice Grant-Markl, ali i pravu istinu o kraljevskoj bajci koju navodno žive Megan i princ Hari… Stvari nisu uvek onakve kakve se čine, u svetu u kojem društvene etikete definišu ko smo, kako živimo i kako se međusobno doživljavamo… Ponekad je istina čudnija od fikcije – najavila je izdavačka kuća Barnes & Noble koja stoji iza spomenutih memoara.

Izvori bliski vojvotkinji za In Touch kažu da je Megan, koja trenutno živi u 14 miliona dolara vrednoj vili u Santa Barbari sa suprugom i jednogodišnjim sinom Arčijem, vrlo uznemirena zbog knjige, ali „s tim neće izlaziti u javnost“.

– Muka joj je od svega što joj polusestra radi iza leđa, bukvalno oseća mučninu i bol u želucu – otkrivaju isti izvori.

Megan i Samanta, koja živi na Floridi, poslednji put su se videle 2008. godine, a nije tajna da je Samanta i ranije vrlo kritički govorila o prinčevoj supruzi. Prethodno je nazvala „plitkom penjačicom na društvenoj lestvici“ i „neljudskom vojvotkinjom od gluposti“ koja se ciljano i proračunato udaljila od sopstvenog oca, ali i drugih članova porodice.

Megan je, navodno, prošle godine u februaru, kad je saznala da polusestra planira da objavi knjigu o njoj, briznula u plač: „Oseća se iskorišćen od osobe koja bi trebalo da joj bude bliska“, navodno se požalila prijateljima.

Inače, Samanta je najavila i objavljivanje druge knjige koja će se zvati „In the Shadows of the Duchess“.

