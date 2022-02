Ovo je tajna savršenog izgleda Džej Lo: Od 20. godine ne izlazi bez napolje bez ovoga

Dženifer Lopez ima pet tajni u borbi protiv starenja. Kao pevačica, glumica, producentkinja, preduzetnica i ikona stila, Džej Lo je i definicija lepote i dobrog izgleda. Kao 52-godišnja žena, ona prkosi svojim godinama. Budući da je poznata po blistavoj koži i zdravoj građi, redovno dobija pitanja ‘kako’ joj to polazi za rukom, a uvek rado podeli svoje rutine za negu i lepotu.

I love you when you are so bare, no make up just simply you… You're gorgeous inside out. 💓 @JLo #jlobeauty pic.twitter.com/cRCC34DtRC

— SKy✨💍 (@akajlover) July 30, 2021