„Ovo je tragično“: Internet šokiran pokušajem Kendal Džener da iseče krastavac

Društvene mreže ispunile su se brojnim komentarima nakon što je objavljena snimka na kojoj Kendall Jenner reže krastavac. Ta 26-godišnja manekenka nije baš znala kako nožem proći kroz to povrće i narezati ga.

Snimak je deo iz rijalitija The Kardashians koji se emituje na mreži Hulu, a nije poznato zašto je polusestra Kim Kardašijan pred kamerama odlučila da demonstrira svoje kulinarsko neznanje.

Kendal je u poslednjoj epizodi došla u vilu svoje majke u Kalabasasu i shvatila da je ogladnela pa je želela da napraviti nešto da pregrize. Odbila je majčin predlog da joj kuvar napravi nešto za jelo i zaključila da može i sama da pripremi obrok jer sečenje krastavca „nije teško“. Kako se pokazalo, njoj nije ni lako.

Videvši kako joj se ćerka muči, Kris je pitala kuvara: „Hoćete li da isečeš ovo za nju?“

Video je izazvao je brojne komentare:

„Pre sat vremena gledala sam kako Kendal Džener pokušava da iseče krastavac. Osećam se malo superiorno, ali uglavnom siromašno.“

