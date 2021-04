Ovo su najzgodnije slavne dame sa 40 plus godina – ali Vergare nema (foto)

Postoje neke slavne dame za koje skoro svako na svetu smatra da su među najlepšim i da je njihova gracioznost i ljupkost neprolazna, čak i kada dođu u određene godine.

Ali, dobro poznato da je lepota uvek u očima posmatrača, te se neki neće složiti sa najnovijom listom nastalom na osnovu onlajn glasanja o tome koje svetske zvezde starije od 40 godina važe za najlepše na svetu.

Istraživanje je sprovela stranica Glowday, a neke od lepotica na spisku su iznenadile mnoge.

Među prvih 15 dama svrstale su se i tri glumice, reč je o 47-godišnjoj Kate Bekinsejl, 75-godišnjoj Helen Miren i 41-godišnjoj Kejt Hadson, koje su se svrstale na petnaesto, trinaesto i jedanaesto mesto.

Listu ‘Top 10’ otvara njihova koleginica Sara Džesika Parker. Ovu 56-godišnjakinju ćemo uskoro ponovo gledati u novim nastavcima hit serije ‘Seks i grad’. Na devetom mestu liste našla se britanska kuvarica i voditeljka Najdžela Loson. Pri pogledu na njene fotografije malo ko bi joj dao 61 godinu, zar ne? Osma pozicija je rezervisana za ‘američku draganu’, glumicu Riz Viterspun (45).

