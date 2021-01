Ovu epizodu „Prijatelja“ gledaoci najviše mrze (video)

Uprkos tome što je omiljena širom sveta, serija „Prijatelji“ ima i najgore ocenjenu epizodu. Od ukupno 236, gledaoci jednu od njih – posebno ne vole.

Epizoda Prijatelja iz četvrte sezone pod nazivom Ona sa pozivnicom (The One with the Invitation) najniža je ocenjena na IMDb – Internet Movie Database (Filmska internet baza podataka), otkrilo je istraživanje portala money.co.uk.

Dok Ros (Dejvid Švimer) planira venčanje sa Emili (Helen Baksendejl), u toj epizodi njegova bivša devojka Rejčel (Dženifer Aniston) dobija pozivnicu za njihovo venčanje u Londonu.

U epizodi su prisutni i inserti koji gledaoce podsećaju na najdramatičnije trenutke veze Rejčel i Rosa.

Rejčel ipak odlučuje da ostane u Njujorku sa trudnom Fibi (Lisa Kudrou), i da ne ode u London. Tu odluku će ipak promeniti u narednoj epizodi.

Epizoda The One with the Invitation, ima ocenu 7,2 na osnovu glasova gledalaca serije i posetilaca portala IMDb, što je i dalje relativno visoko u poređenju sa drugim serijama koje imaju prosek niži od proseka Prijatelja, a koji iznosi 8,5 za svih 10 sezona.

S druge strane, najbolje ocenjena epizoda na istoj platformi je Ona gde svi saznaju (The One Where Everyone Finds Out) iz pete sezone, u kojoj prijatelji saznaju za vezu Monike (Kortni Koks) i Čendlera (Metju Peri).

