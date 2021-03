Pevačica Nada Topčagić otkrila detalje iz Ibrahimovićevog detinjstva (video)

Ceo Balkan i dalje bruji o nesvakidašnjoj situaciji na čuvenom Sanremu. Zlatan Ibrahimović pojavio se na bini uz zvuke folk hita Nade Topčagić „Jutro je“. Milioni koji su gledali prenos možda nisu, ali Srbi su odmah prepoznali da je reč o poznatoj domaćoj pesmi koju Ibra, kako je već pokazao, veoma voli.

Kako za mnoge, ovo je bilo iznenađenje i za Nadu Topčagić, koja ne može da dođe sebi od uzbuđenja:

– Ovo je vrhunac moje karijere, pala sam u trans kada sam čula da se Nadicina pesma “Jutro je” čuje na Sanremu. Pa ima li veće sreće od toga?! Ovako sam se poslednji put osećala kada sam u Domu sindikata dobila ovacije za pesmu “Zaklanjaš mi sunce”. Nemam reči kojima bih opisala to što je taj mali uradio – rekla je Nada za „Blic“, a onda otkrila da ona lično poznaje Ibrahimovića.

– Ja sam to dete upoznala kada je imao 12 ili 13 godina, bila sam na ručku kod njegovog oca. Sve se dogodilo tokom moje turneje u Švedskoj, pa je taj menadžer koji je ugovarao nama poslove pozvao mene i supruga na ručak kod Ibrahimovića. Čovek nas ugostio fino, i tada se pojavio on. Zlatan je bio štrkljav onako, visok. Kažu mi da je talenat za fudbal, ali ja i suprug nepoverljivi. Igrao je tu za jedan klub u blizini Malmea. Nije mi delovalo da će za 15 godina postati bog sporta i fudbala. Posle mi ovaj menadžer govorio: Vidiš, a bili ste nepoverljivi.

Nada kroz osmeh kaže da je Zlatan i tada slušao folk.

– To su ljudi iz Bosne i kod njih se slušao folk i narodna muzika u kući. Uvek je bilo veselo, dočekali su nas kao pravi domaćini. Zlatan je odrastao uz tu muziku i, kao što vidite, nije se pokondirio. “Jutro je” je pesma koja je bila na vrhuncu slave u tom trenutku kada sam ga upoznala i ona je nastavio da je sluša i voli do danas. Čujem da on u svlačionici često saigračima pušta narodnjake, a evo vidite šta je uradio sa mojim “Jutrom”. Učinio je himnu narodne muzike poznatom u celom svetu. Kako da mu zahvalim? Nemam reči, srce mi je puno. Posle ovog nema dalje. Sada u CV mogu da upišem da je moja pesma bila na Sanremu. Telefon mi non-stop zvoni, prijatelji su ponosni – kaže Topčagićeva.

