Pevačica oduševila fotografijama u bikiniju (foto)

Nikad se nije bolje osećala

Nikol Šerzinger pokazala je svoju fenomenalnu figuru u crvenom bikiniju dok je svoj 42. rođendan proslavljala sa dečkom Tomom Evansom (35) u Portugaliji.

Proslavila je svoj 42. rođendan romantičnim izletom uz zalazak Sunca.

Nikol je u sredu obradovala svoje obožavaoce velikim brojem snimaka uz koje stoji da „iako je godinu dana starija, da se nikada nije osećala tako dobro!“

Bivša članica žirija X Faktora izgledala je zadovoljno na brodu sa svojom drugom polovinom gde se nameštala i za slatki selfi i za neke manje atraktivne snimke.

Svoje slike je označila porukom: „Godinu dana starija, a nikada se nisam osećala tako dobro!! Hvala svima na rođendanskim željama. Tvoja ljubav i zahvalnost ispunili su mi srce. Tako sam blagoslovena!“

Another year older never felt so good!! Thank you all for the birthday wishes. Your love and gratitude made my heart full❤️☀️ I’m so blessed! pic.twitter.com/pmmu2lmTRT

— Nicole Scherzinger (@NicoleScherzy) July 1, 2020