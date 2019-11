Pevačica proglašena za umetnicu decenije, pogađate o kojoj je reč? (foto)

Pop zvezda Tejlor Svift dominirala je na dodeli „Američkih muzičkih nagrada“, osvojivši priznanje i za umetnika godine i umetnika decenije.

Svift je na kraju večeri kući otišla sa čak šest nagrada, čime je njihov broj u vitrini porastao na 29, što znači da je postala apsolutni rekorder, prestigavši Majkla Džeksona sa 24.

.@taylorswift13 wins Artist of the Year, breaking Michael Jackson’s record for most #AMAs wins ever with 29! pic.twitter.com/sEHiSq3Pzc

— American Music Awards (@AMAs) November 25, 2019