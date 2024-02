Počinje Festival obožavalaca Bitlsa, povodom 60 godina od prvog nastupa u SAD

Trodnevni Festival obožavalaca Bitlsa (The Fest for Beatles Fans) počinje danas u TWA hotelu na aerodromu Džon Kenedi u Njujorku i trajaće čitavog vikenda u znak sećanja na prve nastupe popularne četvorke u Americi.

Pre tačno 60 godina, 9. februara 1964. Bitlsi su nastupili u tada najpopularnijoj američkoj TV emisiji, Šou Eda Salivena (Ed Sullivan Show) i praktično preko noći osvojili čitav kontinent.

Bitlsi su čitav taj dan proveli u tadašnjem brodvejskom CBS studiju (koji se danas zove Dvorana Eda Salivena), gde su najpre snimili nekoliko pesama koje će biti emitovane 14 dana kasnije.

Prvi, pravi nastup uživo, koji je u potpunosti direktno prenosila televizija, počeo je u 8 sati uveče, pred 728 posetilaca u sali i oko 73 miliona Amerikanaca pred TV ekranima.

Set pesama je bio istorijski niz hitova: All My Loving, Till There Was You, She Loves You, I Saw Her Standing There i konačno kao poslednja, pesma koja im je širom otvorila vrata SAD: I Want to Hold Your Hand.

Mada su već punih godinu dana bili izuzetno popularni u Britaniji i većem delu Evrope, Bitlsi ne samo da do februara 1964. godine nisu uspeli da ostvare uspeh u Americi, nego nisu pronašli ni ozbiljnu diskografsku kuću koja bi objavila neku od njihovih ploča.

Proboj je usledio upravo sa pesmom I Want to Hold Your Hand (Želim da te držim za ruku), koja je preko radio stanica osvojila Ameriku takoreći na prepad, da bi potom Capitol Records objavio sve što su do tada snimili, sa neverovatnim komercijalnim uspehom.

Nastup u TV emisiji Eda Salivena ostao je zapamćen i po tome što je to bio najgledaniji TV program u istoriji televizije, a po nezvaničnim izveštajima policije, tokom trajanja emisije, u čitavoj Americi nije zabeležen nijedan ozbiljniji zločin: čak su i lopovi napravili pauzu i pevušili ispred TV ekrana…

Istorijski dan, „nakon kojeg više ništa u muzičkoji istoriji sveta nije bilo kao do tada“, Bitlsi su završili posetom lokalnom Plejboj klubu, večerom u blizini Centralnog parka, te izlaskom u jedan noćni dens klub.

Dva dana kasnije, 11. februara, Bitlsi su održali i prvi pravi SAD koncert, pred nekoliko hiljada gledalaca u Vašingtonu, a tokom leta su imali i neverovatno posećenu turneju po Americi.

Kasnije 1964, zabeležen je i jedinstven slučaj da su svih prvih pet mesta na Bilbordovoj top listi zauzimale pesme Bitlsa.

Ameriku su potom preplavile Engleske pop grupe i par godina suvereno vladale tim najvećim muzičkim tržištem, što je lokalna štampa nazivala „Britanskom invazijom“.

Bitlsi su „ljubavnu vezu“ sa Njujorkom nastavili 1965. godine do tada nezamislivim koncertom na bezbol Shea stadionu, pred oko 65.000 gledalaca sa plaćenim kartama.

Oni su i svoj poslednji veliki nastup uživo imali na tlu SAD: od publike su se oprostili u San Francisku, 29. avgusta 1966.

