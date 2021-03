Pohvale samo pljušte: Svi bi frizuru kao Penelope (foto)

Lepoj ženi svaka frizura lepo stoji. Međutim, ovakvu frizuru nismo očekivali kod Penelope Kruz.

Ako ste sumnjali u to da je kratka kosa trend no. 1 ove sezone, Penelope Cruz je tu da vas u to potpuno uveri. Prelepa glumica odlučila je da skrati svoju dugu, bujnu kosu i to u neodoljivi bob!

Snimajući novu kampanju za Lancome, čije je zaštitno lice, ona je na svom Instagram nalogu obelodanila svoju beauty promenu, zbog koje izgleda još modernije i mlađe.

Dužina kose tačno između vilice i ramena savršeno ističe crte njenog lica, a svedeni makeup look upotpunjava svež izgled.

Iako se bob najpre preporučuje onima sa okruglim i srcolikim oblikom lica, kada nastupi prolećna i letnja sezona, on postaje omiljeni izbor svih onih koji žele da imaju praktičnu, ali i šik frizuru.

Ukoliko se plašite da sa kratkom kosom nema eksperimentisanja, istražite bezbroj načina za njeno stilizovanje – od ravnog do talasastog izgleda.

Penelope se odlučila za blago isfeniran bob ka unutra, tako da nežno uokviri njeno lice.

Kako vam se dopada?

